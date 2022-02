Barcelona, Xavi ile ayağa kalkıyor! Galatasaray'ın rakibinde yeni sayfa

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Barcelona ile eşleşince farklı bir heyecan yaşandı. Yıllarca Pep Guardiola ile beraber çalışan Domenec Torrent ve ekibi, yeniden eski evine girme şansı yakaladı.Ancak bu eşleşmede özel bir isim öne çıkıyor; Xavi Hernandez.La Masia'dan yetiştiği Barcelona'da futbolcu olarak 25 kupa kazanan Xavi, artık teknik direktör olarak Nou Camp'a geri döndü. Son dönemde Messi'nin gidişi, Ronald Koeman'la yaşanan başarısızlık ve ekonomik sıkıntılarla adeta dibi gören Barça, eski efsanesi Xavi'nin dönüşüyle bir nebze olsun ayağa kalktı.Barça geleneğini en iyi bilen isim olan ve Guardiola jenerasyonundan gelen 42 yaşındaki çalıştırıcı için en doğru tanım, 'Gelenekten geleceğe' olarak aktarılabilir. Zira sık sık Guardiola ile karşılaştırılan Xavi, bu durumdan hem mutluluk duyuyor hem de sıkılıyor. Xavi, ilk maçına çıktığı Espanyol derbisi sonrası basın mensuplarına, "Benden Guardiola tarzını ve performansını beklediğinizi biliyorum. Guardiola etkilendiğim futbol adamlarından ancak ben burada yeni bir hikaye yazmak için varım" ifadelerini kullanmıştı.Xavi, Barcelona ile çıktığı 19 resmi maçta 4 yenilgi 6 beraberlik 9 galibiyet aldı. La Liga'da hiç kaybetmemesi ve devre arasında Traore ile Aubameyang hamleleri ilerisi için umut verdi.3-4-2-1 ve 4-3-3 formasyonları genç antrenörün en sık başvurduğu taktik formasyonlar. Xavi bu diziliş içinse şu tanımla öne çıkıyor: "Bizim için esas olan topu hızlı dolaştırmak, topa sahip olmak, topu kaybettiğimizde hızlıca kazanıp, rakip yarı sahaya geçmek. Bunu bazen 3'lü savunma diziliminde bazen de 4'lü dizilimde yapıyoruz. Bazen kalabalık bir orta saha işinizi görür, bazen 3'lü bir forvet hattı size yardım eder. Burada rakibinizin kim olduğu ve o gün takımızın hangi şartlarda olduğu önemli."Xavi, Barcelona'da bir gelenekten geleceğe adım olarak görülüyor. Rinus Michels'le başlayan tarihi miras Johan Cruyff ve Pep Guardiola ile sürmüştü. Artık Xavi'nin yepyeni bir sayfa açması bekleniyor.42 yaşındaki Xavi Hernandez, teknik direktörlük konusunda nerdeyse 'takıntılı' bir durumda. Xavi, Al Sadd döneminde de Barcelona'da çalışırken de saatlerce taktik çalışmalar yapıyor, rakiplerinin, kendi maçlarının ve dünyadaki diğer örneklerin videolarını izliyor.Xavi, başta Guardiola olmak üzere Klopp, Conte, Allegri, Nagelsmann gibi ünlü teknik direktörlerin taktik formasyonlarını yakından inceliyor. Xavi'yi yakından tanıyanlar, ünlü ismin bazen saatlerce odasından çıkmadan videolar ve analizler izlediğini aktarıyor.Teknik direktörlük kariyerine 2019'da futbolu bıraktığı Katar kulübü Al Sadd'da başlayan ve kısa sürede antrenör olarak tam 7 kupa kazanan Xavi Hernandez, her zaman 'en iyi' noktaya ulaşmak istediğini belirtiyor.Xavi, Barcelona'da göreve başlarken de bu duruma vurgu yaparak, "Barcelona dünyanın en iyi kulübü. Barcelona yarıştığı her kulvarda şampiyon olmak zorunda. Bunu bilerek hareket etmeliyiz" demişti.Xavi Hernandez'in futbol aklı ve teknik direktörlük tarzının oluşmasında 2009 Barcelona takımı büyük önem taşıyor. O dönem Pep Guardiola yönetiminde tam 6 kupa kazanan Barça, Xavi'nin her daim anlattığı bir efsane olarak göze çarpıyor.Xavi sıkça o takımdan örnekler vererek, "Herkes birbirini çok iyi tanıyordu. Nerdeyse gözümüz kapalı hareket ediyorduk. Guardiola bizim için büyük bir şanstı. Bizi bir araya getiren, inanmamızı sağlayan ve bu takımı inşa eden kişi Guardiola idi. Bazen 2009'daki o takımın videolarını açıp izliyorum" diye anlatıyor.Xavi Hernandez, 2009 takımdan öylesine esinleniyor ki oradaki güçlü orta sahayı kendi takımına yansıtmak istiyor. 19 yaşındaki Pedri ve 17 yaşındaki Gavi burada dikkat çekiyor. Uzun yıllar Barça orta sahasında yer alacak bu ikili için Xavi ciddi bir mücadele veriyor. Pedri-Gavi ikilisi Xavi için eski partneri Iniesta'yı hatırlatıyor, beraber kurdukları uyumu görüyor.Barcelona'da göreve başladığında kadrosunu iyi tanıyan Xavi Hernandez, ilk iş olarak özel bir yeteneğin üzerine titredi. 17 yaşındaki Gavi, Xavi için adeta bir hazine gibiydi.Orta sahada çift yönlü oyunu, Messi gibi top sürüşü, çalım özelliği ve futbol zekasıyla parlayan 2004 doğumlu genç yetenek, şimdiden Nou Camp'ı heyecanlandırdı. Xavi de çok güvendiği genç öğrencisi için, "Gavi'nin yaşı beni çok şaşırtıyor. Daha 17 ve bir yetişkin bile değil. Ama sahada fark yaratan bir karakteri var, ortaya koyduğu mücadele inanılmaz bir seviyede. Gavi'ye sahip olmak harika" ifadelerini kullanıyor.