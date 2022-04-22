Barcelona-Wolfsburg maçında rekor!

Barcelona Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Katalan ekibi 5-1 kazandı. Karşılaşma 91 bin 648 seyirci ile en çok taraftarın izlediği kadın futbol maçı oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona-Wolfsburg maçında rekor!
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22 Nisan 2022 21:53
Barcelona Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

91 bin 648 seyircinin tribünden takip ettiği Barcelona-Wolfsburg maçı, tarihte en çok taraftarın izlediği kadın futbol karşılaşması oldu.

Barcelona Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg'u 5-1 mağlup etti ve ikinci maç öncesi avantajı kaptı.

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