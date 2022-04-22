Barcelona-Wolfsburg maçında rekor!

Barcelona Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.



91 bin 648 seyircinin tribünden takip ettiği Barcelona-Wolfsburg maçı, tarihte en çok taraftarın izlediği kadın futbol karşılaşması oldu.



Barcelona Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg'u 5-1 mağlup etti ve ikinci maç öncesi avantajı kaptı.





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