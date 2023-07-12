Barcelona, Vitor Roque transferini açıkladı

La Liga ekiplerinden Barcelona, 18 yaşındaki forvet Vitor Roque'yi renklerine bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Barcelona, Vitor Roque transferini açıkladı
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12 Temmuz 2023 14:57
Barcelona, Brezilya Serie A Ligi takımlarından Athletico Paranaense forması giyen 18 yaşındaki santrfor Vitor Roque'yi kadrosuna kattı.

İspanyol temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı genç futbolcu ile 2030-2031 sezonu sonuna kadar anlaşma yapıldığı kaydedildi. Golcü oyuncunun serbest kalma bedeli ise 500 milyon euro olarak açıklandı.

Roque'nin 2024-2025 sezonunda yeni takımına katılacağı öğrenildi.
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