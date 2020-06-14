Barcelona virüs arasından farklı döndü

Koronavirüs arasının ardından yeniden start alan La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde lider Barcelona, Mallorca deplasmanına konuk oldu.



Iberostar Estadi'de oynanan karşılaşmayı Barcelona 4-0 kazanarak üç puana uzandı.



Maçın 2. dakikasında Arturo Vidal takımını öne geçirirken 37. dakikada Martin Braithwaite attığı golle ilk yarıyı Barcelona'nın 2 farklı üstünlüğü ile bittiğini ilan etti.



İkinci yarıda da etkisini sürdüren Barcelona'da Jordi Alba 79. dakikada attığı golle farkı üçe çıkardı. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Messi'nin golü skoru belirledi.



Öte yandan seyircisiz oynanan karşılaşmada 10 numaralı Messi Arjantin formalı bir taraftar sahaya girdi ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.



Bu sonucun ardından Barcelona 61 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 25 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.



