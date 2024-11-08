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Barcelona ve Real Madrid efsaneleri Katar'da sahaya çıkacak

Barcelona ve Real Madrid'in unutulmaz isimleri, 28 Kasım'da Katar'daki Uluslararası Halife Stadı'nda düzenlenecek özel El Clasico maçında yeniden karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barcelona ve Real Madrid efsaneleri Katar'da sahaya çıkacak
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08 Kasım 2024 23:55
 Futbol dünyasının iki dev kulübü Barcelona ve Real Madrid'in efsane oyuncuları, 28 Kasım'da Katar'da karşı karşıya gelecek.

"El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan dünya çapındaki karşılaşmaya başkent Doha'daki Uluslararası Halife Stadı ev sahipliği yapacak.

Visit Qatar tarafından düzenlenen ve Katar Futbol Federasyonu'nun desteklediği organizasyon iki takımın efsane isimlerini bir kez daha yeşil sahada buluşturacak. Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Katar'ın spora olan desteğinin bir göstergesi olarak organize edilen bu karşılaşmada, Barcelona ve Real Madrid'in efsane oyuncuları, taraftarlara nostaljik bir El Clasico atmosferi yaşatacak.

Barcelona kadrosunda, kaptan Carles Puyol, Ronaldinho, Xavi ve Deco gibi dünya futboluna damga vurmuş isimlerin yer alması beklenirken, Real Madrid tarafında ise Iker Casillas, Roberto Carlos ve Luis Figo gibi efsaneler sahada olacak.

Bu özel karşılaşmanın öncesinde, taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Maç öncesinde stadyumda düzenlenecek özel organizasyonlarda taraftarlar, oyuncularla buluşma ve hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı bulacak.

Bu özel karşılaşmaya, hem yerel halkın hem de dünyanın dört bir yanından gelecek futbolseverlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası basının da büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

 
 
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