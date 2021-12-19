Barcelona ve Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için devrede

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Barcelona ve Atletico Madrid'in devrede olduğu iddia edildi.



El Nacional'in haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Kerem Aktürkoğlu'nu radarına aldı.



Ancak bu transferde Atletico Madrid'in favori olduğu belirtildi. Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euro bonservis istendiği de yazıldı.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan Kerem, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.





İLGİLİ VİDEO