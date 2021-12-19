Barcelona ve Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için devrede

Galatasaray'ın genç hücumcusu Kerem Aktürkoğlu için devreye Barcelona ve Atletico Madrid'in girdiği iddia edildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Barcelona ve Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için devrede
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19 Aralık 2021 11:59
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Barcelona ve Atletico Madrid'in devrede olduğu iddia edildi.

El Nacional'in haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Kerem Aktürkoğlu'nu radarına aldı.

Ancak bu transferde Atletico Madrid'in favori olduğu belirtildi. Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euro bonservis istendiği de yazıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan Kerem, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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