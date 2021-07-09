Barcelona, Türk futbolcuyu transfer etti!

İspanya La Liga devi Barcelona, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Barcelona, Türk futbolcuyu transfer etti!
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09 Temmuz 2021 14:11
İspanya La Liga ekibi Barcelona, flaş transferi açıkladı.

Katalan devi, Rapid Wien'den Türk santrfor Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun 500 bin Euro bedel ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiralandığını açıkladı.


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