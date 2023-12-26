Barcelona transferi erkene aldı: Vitor Roque

Barcelona'nın Athletico Paranaense'den transfer ettiği 18 yaşındaki forvet Vitor Roque, beklenenden daha erken takıma katılıyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona transferi erkene aldı: Vitor Roque
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2023 18:57
Barcelona'nın Athletico Paranaense'den kadrosuna kattığı ve Temmuz 2024'te takıma katılacağı açıklanan Vitor Roque için yeni bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Xavi'nin talimatıyla transferi erkene alan yönetim, genç oyuncuyu Barcelona'ya getirme kararı aldı.

Barcelona'nın Athletico Paranaense'den transfer ettiği 18 yaşındaki forvet Vitor Roque, bir video paylaşımı yaparak "Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Katalan devi, Paranaense'den oyuncuyu 40 milyon euro karşılığında transfer etti. 2030-31 yılına kadar sözleşme imzalan Roque'nin serbest kalma maddesi ise 500 milyon euro olarak belirlendi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery