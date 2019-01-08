Barcelona, Toulouse'un genç yeteneğini kaptı!

JEAN-CLAİR TODİBO KİMDİR?

İspanya devi Barcelona, Toulouse'un 19 yaşındaki genç yeteneği Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna kattı.Katalan devinden yapılan açıklamaya göre yıldız ismin sezon sonunda Barcelona saflarına katılacağı açıklandı.Öte yandan Barcelona'nın bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyeceği belirtildi.30 Aralık 1999'da Cayenne'de dünyaya gelen Todibo, 2016-17 yılında C Les Lilas 93 takımından Toulouse U19'a bedelsiz olarak transfer oldu. Her geçen yıl performansını yükselten genç savunmacı, önce Toulouse B, ardından Toulouse A Takımı'na yükselmeyi başardı.Öte yandan Todibo bu sezon Fransız temsilcisi ile çıktığı 10 müsabakada 1 gol 1 asistlik performans sergilerken, 836 dakikada sahada kalmayı başardı.