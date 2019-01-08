  •  
    Sürpriz Pato gelişmesi! Başkan tutuklanınca...
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'ın yaptığı teklife yanıtı "olumsuz" oldu!..
  •  
    Beşiktaş'ta orta saha için sürpriz bir hedef!..
  •  
    Yanal istemedi, Terim'e haber yolladı; Beni alın

Barcelona, Toulouse'un genç yeteneğini kaptı!

Barcelona, Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'da forma giyen Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, Toulouse'un genç yeteneğini kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2019 16:45
İspanya devi Barcelona, Toulouse'un 19 yaşındaki genç yeteneği Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna kattı.

Katalan devinden yapılan açıklamaya göre yıldız ismin sezon sonunda Barcelona saflarına katılacağı açıklandı.

Öte yandan Barcelona'nın bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyeceği belirtildi.

JEAN-CLAİR TODİBO KİMDİR?

30 Aralık 1999'da Cayenne'de dünyaya gelen Todibo, 2016-17 yılında C Les Lilas 93 takımından Toulouse U19'a bedelsiz olarak transfer oldu. Her geçen yıl performansını yükselten genç savunmacı, önce Toulouse B, ardından Toulouse A Takımı'na yükselmeyi başardı.

Öte yandan Todibo bu sezon Fransız temsilcisi ile çıktığı 10 müsabakada 1 gol 1 asistlik performans sergilerken, 836 dakikada sahada kalmayı başardı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için