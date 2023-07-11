Barcelona, Ter Stegen ile sözleşme uzatıyor

Barcelona, 2014 yılından bu yana kadrosunda tuttuğu Marc-Andre ter Stegen ile sözleşmesini uzatmak istiyor.



Katalan devi, kulübüyle mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Ter Stegen ile sözleşmenin uzatılması için görüşmelere başladı.



Barcelona, alman kaleciye 2028 yılına kadar sözleşme teklif ederken, Ter Stegen'in kariyerini Barcelona'da bitirmesini istedikleri belirtiliyor.



BARCELONA KARİYERİ



Barcelona formasıyla toplamda 377 karşılaşmaya çıkan Ter Stegen, kalesinde 368 gol gördü. Başarılı eldiven 157 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.



