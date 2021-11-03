Barcelona, tek golle nefes aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona deplasmanda Dinamo Kiev'i tek golle mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, tek golle nefes aldı!
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03 Kasım 2021 00:55
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu.

Devler Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmayı Barcelona, 70. dakikada Ansu Fati'nin attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP BENFICA!

Bu sonuçla Barcelona, puanını 6'ya çıkardı ve 4 puanı bulunan Benfica'yı geride bıraktı. Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçlarda Benfica ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev ise sahasında bu kez Bayern Münih'i ağırlayacak.


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