UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu.
Devler Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmayı Barcelona, 70. dakikada Ansu Fati'nin attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.
SIRADAKİ RAKİP BENFICA!
Bu sonuçla Barcelona, puanını 6'ya çıkardı ve 4 puanı bulunan Benfica'yı geride bıraktı. Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçlarda Benfica ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev ise sahasında bu kez Bayern Münih'i ağırlayacak.
Devler Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmayı Barcelona, 70. dakikada Ansu Fati'nin attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.
SIRADAKİ RAKİP BENFICA!
Bu sonuçla Barcelona, puanını 6'ya çıkardı ve 4 puanı bulunan Benfica'yı geride bıraktı. Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçlarda Benfica ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev ise sahasında bu kez Bayern Münih'i ağırlayacak.