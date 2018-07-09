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Barcelona tamam sıra El Haddadi'de!

Fenerbahçe, 22 yaşındaki yıldız Munir El Haddadi için Barcelona aile anlaştı. Kanarya, genç oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

Kaynak: Takvim
Barcelona tamam sıra El Haddadi'de!
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09 Temmuz 2018 08:04
Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı Kanarya, teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği doğrultusunda Barcelona'nın 22 yaşındaki yıldızı Munir El Haddadi'yi listesine dahil etmişti.

KRİTİK GÖRÜŞME

Sportif Direktör Damien Comolli, Barcelona ile ilk görüşmeyi yaptı. Geçen sezon Alaves'e kiralık olarak gönderilen Fas asıllı İspanyol oyuncunun yine kiraya verilmesi gündemde.

İspanyol ekibinin Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Barcelona'yı ikna eden Fransız spor adamı Comolli, sonrasında genç oyuncuyla masaya oturacak.

COCU İSTİYOR

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, göreve başlar başlamaz Comolli ile görüşmüş ve bir kanat forvet alınması gerektiğini dile getirmişti. Bu hafta içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Munir El Haddadi, geçen sezon Alaves ile 37 maça çıktı. Barçalı oyuncu bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 7 de asist yaptı. El Haddadi'nin performansı bir hayli dikkat çekiciydi..



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