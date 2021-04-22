Barcelona, Süper Lig'in arkasında: 'Bu bir ihtiyaç'

Barcelona Başkanı Joan Laporta, "askıya alınan" Avrupa Süper Lig'nin kaçınılmaz bir son olduğunu belirtti ve projenin arkasında olduğunu söyledi.



UEFA ile anlaşma yoluna gideceklerini söyleyen başkan, "Süper Lig kesin bir ihtiyaçtır. Yerel liglerin yanındayız ama UEFA ile konuşacağız. Sağduyulu davranmak zorundayız. Bir ihtiyaçtır ancak son kararı Barcelona'nın Genel Kurul Üyeleri verir. Büyük kulüpler yaptıkları büyük harcamalarla birlikte futbola katkı sağlıyor ve ekonomik kararların içinde bulunmak zorundalar. Sportif başarıya bağlı, çekici bir lig olmalı. UEFA ile diyaloğa açığız, bence karşılıklı bir anlaşma sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.



12 kurucu kulüple birlikte yola çıkan Avrupa Süper Ligi, 48 saat içinde Avrupa'nın her noktasından gelen tepkiler üzerine askıya alınmıştı.



BARCELONA AYRILMADI



İspanya'nın Barcelona Kulübü, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin futbolseverlere kaliteli bir gösteri sunabilecek bir turnuva olduğu, bu girişimin gerçekleşmesi için futbol dünyasının dayanışma içinde yeni formüller araması gerektiği belirtildi.



"Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası olmamanın tarihi bir hata olacağı görüşüyle bu karar alındı." denilen açıklamada, Barcelona Yönetim Kurulunun, yaşanacak gelişmelere göre ileride tüm üyelerin görüşüne başvurma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.



Açıklamada, "Özellikle mevcut sosyo-ekonomik ortamda Avrupa'daki futbol kulüplerinin çoğunluğunun görüşlerini paylaştığı, futbol dünyasının finansal sürdürülebilirliğini ve güçlenerek ayakta kalmasını garanti altına almaya yönelik yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.



Madrid Ticaret Mahkemesinin aldığı, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinin haklarını koruyan kararın da dikkate alınması gerektiği aktarıldı.



