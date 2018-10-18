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Barcelona siftah yaptı! Bayern Münih...

THY Avrupa Ligi'nde Barcelona, Bayern Münih'i 83-73 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona siftah yaptı! Bayern Münih...
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18 Ekim 2018 23:52
THY Avrupa Ligi'nde 3. haftada Barcelona Lassa ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyotunu 26-17 önde tamamlayan Barcelona, devreye 44-36'lık avantajla girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Barcelona, son bölümde skoru korudu ve Bayern Münih'i 83-73 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Bayern Münih ise ikinci kez yenildi.



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