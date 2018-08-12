Barcelona Sevilla maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?

. Süper Kupa finalinde oynanacak Barcelona-Sevilla maçı naklen yayınlanacak.12 Ağustos Pazar günü saat 22.30'da oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.Barcelona-Sevilla maçı 12 Ağustos Pazar günü saat 22.30'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Eden Hazard'ın transfer durumu ve Courtois'nın takımdan ayrılması hakkında konuştu.Hazard'ın takımda kalacağını düşünen Sarri, "Hazard'ın bizimle birlikte olmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu artık tartışmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.Courtois'nın Real Madrid'e transfer olmasını ve Kepa'nın takıma katılmasını değerlendiren Sarri, "Courtois, Real Madrid'e gitmek istedi. Şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden birini kaybettik ancak en genç kaleciyi aldık. Bu yüzden çok mutluyum. Kepa genüz 23 yaşında umarım çabuk bir şekilde gelişir. Ancak şu an bir Courtois değil" şeklinde konuştu.İtalyan teknik adam, Real Madrid'den kiralanan Kovacic için ise "Oyun tarzımıza uyan bir oyuncu. Bizim için önemli bir futbolcu olacak" dedi.Portekiz Ligi'nin ilk haftasındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 10. dakikasında Pizzi ile öne geçen Benfica, 15. dakikada Ferreyra'nın kullandığı penaltıdan yararlanamadı.Benfica, karşılaşmanın 30. dakikasında Pizzi ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Pizzi bir kez daha sahneye çıktı ve devreya ev sahibi ekip 3-0'lık üstünlükle girdi.Vitoria Guimaraes 76. dakikasında Andre Andre ile farkı 2'ye indirdi. Konuk ekip 81. dakikada Celis ile skoru 3-2'ye getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica, Vitoria Guimaraes'i 3-2 mağlup etti.Transfer döneminde sessiz kalan, bombayı patlatmak üzere! Real Madrid'in Bayern Münih'te oynayan ve Barcelona'nın eski futbolcusu olan'yı transfer etmek istediği iddia edildi.Real Madrid'in 27 yaşındaki futbolcu için Bayern'eteklif edeceği belirtildi.Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya dönmek istediği iddia edilen İspanyol orta sahanın ayrılığına Bayern Münih'in de sıcak baktığı aktarıldı.ı.