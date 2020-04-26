Barcelona savunma hedefini belirledi: De Ligt

İspanya La Liga ekibibu sezon başındakaptırdığı Matthijs de Ligt için tekrar harekete geçiyor.İspanyol basını, Barcelona'nınolan ilgisinin yeniden canlandığını ve Juventus ekibinin gelecek tekliflere açık olduğunu yazdı.Haberde Barcelona'nın, Juventus'unolan ilgisini en iyi şekilde kullanmak istediği belirtildi.Juventus'ta Giorgio Chiellini'nin uzun vadeli halefi olarak görülen 20 yaşındaki futbolcunun siyah - beyazlı kulüp ile 4 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.Hollandalı stoper, "Juventus'ta top koşturan Matthijs de Ligt transfer süreci ve Ajax günleri hakkında, "Barcelona ve PSG de beni istedi ancak tüm teklifleri değerlendirdikten sonra Juventus sonucuna vardım. Burada daha fazla gelişme ihtimalim vardı." ifadelerini kullanmıştı.İtalyan ekibiyle bu sezon 27 maça çıkan de Ligt, sadece 5 Serie A karşılaşmasında ilk 11'de forma giydi.