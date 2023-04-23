İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 1-0 kazandı.



Barça'ya galibiyeti getiren golü 44. dakikada Ferran Torres kaydetti.



Ligde 2 hafta aranın ardından kazanan Barcelona, puanını 76'ya yükseltti ve Real Madrid ile aradaki farkı 11 olarak korudu. Atletico Madrid'in ise 13 haftalık yenilmezlik serisi sona erdi ve 60 puanda kaldı.



Barcelona, gelecek hafta Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Atletico Madrid ise sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.





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