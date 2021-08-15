Barcelona - Real Sociedad canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Barcelona sahasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Barcelona galibiyetine 1,52'lik oran verilirken Real Sociedad galibiyetine 3,85 oran belirlendi. Beraberlik oranı 3,50 ve 2,5 ALT oranı 2,07 olurken 2,5 ÜS oranı ise 1,45 oranıyla açıklandı.
BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Barcelona - Real Sociedad maçıyla ilgili açılan özel bahislerde ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,40, ilk golü Real Sociedad'ın atmasına 2,17 ve Gol olmaz seçeneğine ise 13,00 oran verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,49'luk oran verilirken Karşılıklı gol yok seçeneğine 1,97'lik oran belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Barcelona galibiyetine 1,52'lik oran verilirken Real Sociedad galibiyetine 3,85 oran belirlendi. Beraberlik oranı 3,50 ve 2,5 ALT oranı 2,07 olurken 2,5 ÜS oranı ise 1,45 oranıyla açıklandı.
BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Barcelona - Real Sociedad maçıyla ilgili açılan özel bahislerde ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,40, ilk golü Real Sociedad'ın atmasına 2,17 ve Gol olmaz seçeneğine ise 13,00 oran verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,49'luk oran verilirken Karşılıklı gol yok seçeneğine 1,97'lik oran belirlendi.
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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