Barcelona Real Madrid maçı(Euroleague) CANLI (İZLE) hangi kanalda saat kaçta?

Barcelona-Real Madrid(Euroleague) maçı şifresiz olarak mı yayınlanacak? Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtına buradan ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

23 Şubat 2018 03:21
Barcelona Real Madrid maçı(Euroleague) CANLI (İZLE) hangi kanalda saat kaçta?
Barcelona-Real Madrid, Euroleague'de 23. haftasında karşı karşıya gelecekler. Peki Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı naklen yayınlanacak.

23 Şubat Cuma günü saat 23.00'de oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Real Madrid maçı 23 Şubat Cuma günü saat 23.00'den itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



Program

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

23 Şubat Cuma: 
20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
20.30 Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya)
22.45 Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan) 
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

Fenerbahçe Doğuş, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 89-70 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini aldı. İtalyan ekibi ise 16.kez sahadan mağlup ayrıldı. 

Karşılaşmaya tam saha presle başlayan Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın sayılarıyla 3. dakikayı 9-6 üstün geçti. Her iki ekip dış atışlardan sayılar bulurken Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile de pota altında etkili olan sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren ve rakibine kolay atış şansları vermeyen Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-24. Hücumda çok fazla top kaybı yapan konuk ekip karşısında potaya çabuk giderek sayılar bulan sarı-lacivertliler, 19. dakikada farkı 20'ye kadar yükseltti: 46-26. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-33 üstün gitti. 

İkinci yarıya iki ekip de hücumda etkisiz başladı. Micov ve Cinciarini hücum ikilisiyle 6-0'lık seri yakalayan AX Armani Exchange Olimpia Milan, 25. dakikanın içinde farkı tek hanelere indirdi: 48-39. Moladan, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Thompson ve Vesely'nin boyalı alandan bulduğu sayılarla 7-0'lık seriyle dönen sarı-lacivertli ekip 26. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 55-39. Skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-48 önde girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler Thompson'ın pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 78-54. Üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, sahadan 89-70 galip ayrıldı. 

Sarı-lacivertli ekipte, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunda bulunan Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed forma giyemedi.

Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan oyuncusu Luigi Datome, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmayı ayrıca Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncularından Jose Fernandao da takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sirbistan), Ioannis Foufis (Yunanistan)

Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 13, Nunnaly 11, Kalinic 8, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 2, Thompson 15, Melli 6, Wanamaker 11, Guduric 8, Sinan Güler 5, Barış Hersek, Egehan Arna 2

AX Armani Exchange Olimpia Milan: Cinciarini 7, Goudelock 7, Micov 19, Kuzminskas 11, Tarczewski 6, M'Baye 6, Bertans 3, Jerrells 9, Gudaitis 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 48-33

3. Periyot: 65-48

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