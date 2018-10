Barcelona Real Madrid maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports 2 izle)

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Barcelona - Real Madrid maçı canlı ve şifresiz olarak beİN Sports 2'de izlenebiliyor. Türk futbolseverler, Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico maçını hemen canlı olarak izleyebilirler. Yayıncı kuruluş beİN Sports'ta canlı olarak Barcelona - Real Madrid maçını izlemek için TIKLAYIN... Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Rafinha, Coutinho, SuarezCourtois, Nacho, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Bale, BenzemaBarcelona ile Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanacak karşılaşmada, "El Clasico" olarak adlandırılan büyük rekabetteki 238. resmi maçlarına çıkacak.İki takım, 116 yıllık tarihi olan rekabette ilk kez 1902 yılında, dönemin Taç Kupası'nda karşılaştı. Başkent Madrid'deki Castellana Hipodromu'ndaki sahada 2 bin taraftarın önünde oynanan mücadeleyi 3-1 Barcelona kazandı.Takımlar arasındaki ilk resmi maç, 1916'da İspanya Kral Kupası'nda oynandı. Barcelona, sahasındaki karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. 17 Şubat 1929 tarihinde oynanan ilk lig maçında ise Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.La Liga'nın 10. haftasındaki karşılaşma öncesi 18 puanla zirvede yer alan Barcelona, 1916'dan bu yana oynanan 237 resmi karşılaşmanın (lig, Avrupa kupaları, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, İspanya Lig Kupası) 92'sini kazandı. Ligde bu sezon 14 puanı olan başkent temsilcisinin 95 kez sahadan galibiyetle ayrıldığı rekabette 50 maç beraberlikle sonuçlandı."Beyaz Şimşekler" lakaplı Real Madrid, 401 gol kaydetti. Katalan temsilcisi ise rakip fileleri 386 kez havalandırdı.Gözler Messi ve Ronaldo'yu arayacak: Barcelona ile Real Madrid arasındaki merakla beklenen mücadelede Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'nun forma giymeyecek olması mücadeleye farklı bir boyut kazandıracak.Real Madrid formasıyla "El Clasico" maçlarında 18 gol atan Ronaldo, sezon başında İtalya'nın Juventus ekibine transfer olurken, Messi ise sakatlığı nedeniyle zorlu mücadelede takımdaki yerini alamayacak.Futbolseverler, 2007 yılından bu yana ilk kez iki futbolcunun da yer almadığı "El Clasico" maçına şahit olacak.Rekabette toplam 26 golü bulunan Barcelonalı Lionel Messi, bu alandaki rekoru elinde tutuyor.Arjantinli forvet oyuncusu ayrıca 18 golle de "ligde oynanan El Clasico'ların en skorer ismi" olma özelliğini taşıyor. Bu alanda Messi'yi 14 golle Real Madrid'in efsanesi Alfredo Di Stefano takip ediyor.Üst üste maçlarda gol atma serisinde ise Ronaldo önde. Barcelona'ya karşı art arda 6 maçta gol atma başarısını gösteren Portekizli yıldız, toplam 7 kez rakip fileleri havalandırdı.Barcelona ile Real Madrid arasında golsüz biten son maç, 2002 yılında oynandı.Bu zamana her iki takımın formasını giyen 30'dan fazla futbolcu var. Bu isimler arasında Luis Figo, Michael Laudrup, Luis Enrique ve Samuel Eto'o da bulunuyor."El Clasico"da en fazla formayı 43 maçla Real Madridli Manuel Sanchis giydi. Bu futbolcuyu 42'şer maçla Francisco Gento ve Xavi, 38'er maçla da Lionel Messi, Sergio Ramos ve Andres Iniesta izledi.Büyük rekabette, ligde oynanan maçlarda bu zamana kadar alınan en farklı galibiyetlerde öne çıkan takım Real Madrid oldu.Başkent takımının 1935'te 8-2, 1949'da ise 6-1'lik galibiyetleri bulunuyor. Barcelona tarafından bakıldığında da 1950'de alınan 7-2'lik galibiyet ve 2010'da Nou Camp'ta kazanılan 5-0'lık maçlar, unutulmazlar arasında yer alıyor.Tüm "El Clasico"lardaki en farklı galibiyeti de Real Madrid elde etti. Başkent temsilcisi, 1943 yılındaki Kral Kupası yarı finalinde ağırladığı Barcelona'yı 11-1 mağlup etti.İki takım arasında oynanan son 10 mücadelede iki takım da sahadan dörder kez galibiyetle ayrılırken, diğer iki karşılaşma ise 2-2 ve 1-1'lik skorlarla sona erdi.Bu mücadelelerde hakem 6 kez kırmızı kartına başvurdu. Barcelona'dan Sergio Roberto, Real Madrid'den ise Dani Carvajal, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos (2) ve Isco kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.Griezmann'dan El Classico değerlendirmesi: İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, El Classico'yu izlemenin keyifli olacağını söylerken, Messi'nin sakatlığını değerlendirdi.Griezmann, ESPN'e verdiği demeçte, "Tüm El Classicolar gibi harika bir maç olacak. Messi'nin olmaması Barcelona için oldukça kötü bir durum ama hala maçı kazandıracak isimlere sahipler. Madrid'in çıkış yakalaması için galibiyete ihtiyacı var, izlemesi güzel bir maç olacak." dedi.27 yaşındaki golcü futbolcu, kendi takımını değerlendirirken şu ifadelere yer verdi; "Her yıl olduğu gibi bu yıl da savaşıyoruz. Geçtiğimiz sezon ikinciydik, bu şekilde devam etmeliyiz. Sahada çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz. Böylece üst sıralarda olabiliriz. Her zaman ilk üç arasında yer almalı ve bu konuda tutarlı olmalıyız."Son olarak 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile kupayı kaldıran Griezmann, bu sezon Atletico Madrid forması ile çıktığı 14 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.1999-2000 LaLiga sezonunda Roberto Carlos'un Barcelona'ya attığı bu efsane frikik golünü kim unutabilir? Real Madrid o maçta ezeli rakibini 3-0 yenerken, Nicolas Anelka and Fernando Morientes skor tabelasına ismini yazdıran diğer futbolcular olmuştu.Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev El Clasico öncesinde Katalan ekibinin derbilerde attığı en iyi 5 gole göz atıyoruz.