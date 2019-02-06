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Barcelona - Real Madrid maçı Bilyoner.com'da!

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico, Türkiye'de nasıl izlenebilecek? İşte yanıtı...

Kaynak: Sporx.com
Barcelona - Real Madrid maçı Bilyoner.com'da!
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06 Şubat 2019 17:22
Dünya, bu akşam Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico maçını bekliyor! İspanya Kral Kupası Yarı Finali'nde karşılaşacak Barcelona ile Real Madrid'in dev karşılaşması, Türkiye'de hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Milyonlarca futbolsever bu soruya yanıt arıyor.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico karşılaşmayı, Bilyoner'de canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Bilyoner'de Barcelona - Real Madrid maçını kuponu ekleyenler, dünyanın merakla beklediği maçı canlı olarak izleyebilecekler.

Ayrıca Bilyoner'de El Clasico keyfini yaşamak isteyenlere bir müjde daha var! Barcelona ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, Bilyoner'de 'Tek Maç' olarak oynanabiliyor.

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