Barcelona, Raphinha'yı açıkladı!

Barcelona, Raphinha'nın transferi için Leeds United ile anlaştığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Raphinha'yı açıkladı!
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13 Temmuz 2022 14:07
Barcelona, Leeds United'dan Raphinha'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Brezilyalı futbolcunun transferi için Leeds United ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Barcelona'nın 25 yaşındaki futbolcu için 58 milyon euro bonservis ödeyeceği, anlaşmada 7 milyon euro'luk da bonus maddesi yer alacağı öğrenildi.

Raphinha'nın, Chelsea, Arsenal ve Tottenham gibi takımlardan da teklif almasına rağmen tercihini Barcelona'dan yana kullandı ve İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Leeds United'da 36 maçta süre alan Raphinha, 11 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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