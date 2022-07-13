Barcelona, Raphinha'yı açıkladı!

Barcelona, Leeds United'dan Raphinha'yı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Brezilyalı futbolcunun transferi için Leeds United ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.



Barcelona'nın 25 yaşındaki futbolcu için 58 milyon euro bonservis ödeyeceği, anlaşmada 7 milyon euro'luk da bonus maddesi yer alacağı öğrenildi.



Raphinha'nın, Chelsea, Arsenal ve Tottenham gibi takımlardan da teklif almasına rağmen tercihini Barcelona'dan yana kullandı ve İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



Geçtiğimiz sezon Leeds United'da 36 maçta süre alan Raphinha, 11 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ