İspanya La Liga'da 24. hafta karşılaşmasında Espanyol, Barcelona'yı ağırladı.



RCDE Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin gollerini 40. dakikada Darder ve 64. dakikada de Tomas kaydetti. Barcelona'nın sayıları ise 2. dakikada Pedri ve 90+6. dakikada Luuk de Jong'tan geldi.



Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Espanyol, 28 puanla 13. sırada yer aldı. Ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça çıkan Barcelona ise 39 puanla 4. sırada yer aldı.



Barcelona, gelecek hafta Valencia deplasmanına gidecek. Espanyol ise Sevilla'yı konuk edecek.





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