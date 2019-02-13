Barcelona, PSV'nin 17'lik yeteneğini kapıyor

İspanyol devi Barcelona, PSV Eindhoven'ın genç yeteneği Muhammed Amin Ihattaren'i kadrosuna katmak için harekete geçiyor.İspayol basınında, geçtiğimiz Salı günü 17. yaşını kutlayan Ihattaren'in, Barcelona'nın radarında bulundu ve kısa bir süre içerisinde oyuncu için transfer girişiminde bulunulacağı yazıldı.17 yaşındaki genç yetenek ilk lig maçına Hollanda Ligi'nin 19. haftasında, PSV'nin Groningen ile oynadığı karşılaşmada çıktı ve 1 dakika sahada kaldı.Genç yetenek daha sonra Fortuna Sittard'a karşı 24 dakika, FC Utrecht'e karşı ise 17 dakika sahada kaldı.