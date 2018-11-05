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Barcelona, PSG ve MANU, Monchi'nin peşine düştü!

Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United ve Atletico Madrid'in Roma'nın ünlü sportif direktörü Monchi'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, PSG ve MANU, Monchi'nin peşine düştü!
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05 Kasım 2018 15:48
Yaptığı transferlerle ünlenen Roma'nın sportif direktörü Monchi, Avrupa'nın dev takımlarının radarına girdi.

İtalyan basınının iddiasına göre Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United ve Atletico Madrid, Monchi'yi takımlarına katmak istiyor.

Gazzetta dello Sport, Monchi'nin Roma ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ancak ünlü sportif direktörü isteyen takımların tazminatını ödeyerek transfer etme haklarının olduğunu belirtti.

ROMA TARAFTARLARI ELEŞTİRİYOR

Roma taraftarları, sezon başında Alisson, Nainmggolan ve Strootman'ı satma kararı alan Monchi'yi eleştirmişti.

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