Barcelona Pjanic'i istemiyor, Beşiktaş'ın yeniden kiralaması zor

Miralem Pjanic, Barcelona'da Xavi'nin planları içinde yer almıyor. Beşiktaş, şu an Bosnalı yıldızın maaşının bir kısmını ödüyor ancak önümüzdeki sezon yeni bir kiralama olursa siyah beyazlılar maaşın tamamını ödeyemeyeceğini bildirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona Pjanic'i istemiyor, Beşiktaş'ın yeniden kiralaması zor
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27 Mart 2022 02:46
Beşiktaş'ın Bosnalı yıldızı Miralem Pjanic'in önümüzdeki sezon da takımda kalmasının zor olduğu belirtildi.

İspanyol basını, Beşiktaş'ta kiralık olan Barcelonalı Pjanic'in teknik direktör Xavi Hernandes tarafından kadroda düşünülmediğini yazdı. Barcelona'nın gelecek planlarında olmayan Pjanic'in önümüzdeki sezon da Beşiktaş'a kiralanma ihtimalinin zor olduğu, bunun nedeninin ise siyah beyazlı kulübün bu mali yükü kaldırmak istememesi olarak gösterildi.

Beşiktaş'ta kalma isteğini açıklayan Pjanic'in ayrıca eski kulübü Juventus'ta oynamayı da gizlemediği biliniyor.

Beşiktaş, transferin son günü Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'ın yıllık 6,5 milyon euroluk maaşının 2 milyon 750 bin eurosunu ödediğini KAP'a açıklamıştı.

Miralem Pjanic'in Barcelona ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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