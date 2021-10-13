Barcelona, Pedri ile uzatıyor! 1 milyar euro detayı...

İspanya La Liga devi Barcelona'da genç orta saha oyuncusu Pedri'nin sözleşmesi uzatılıyor.



Barcelona, 18 yaşındaki futbolcusunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak için anlaşmaya vardı.



Katalanlar, Pedri'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar euro olarak belirledi.



Pedri, bu sezon Barcelona'da 4 resmi maça çıktı. İspanyol futbolcu, özellikle EURO 2020'deki performansıyla dikkat çekti.





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