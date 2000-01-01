Barcelona, Pau Gasol haberlerini yalanladı!

Barcelona ekibi, Pau Gasol ile anlaştığına dair haberleri reddetti.



Gasol'un, kendisini değerli bir NBA adayına dönüştüren ve NBA Draftı'nda ilk İspanyol doğumlu 1 numaralı seçimi olmasını sağlayan Barcelona ile yeniden birleşmek adına memleketi İspanya'ya geri döndüğü haberleri, Avrupalı basketbolseverleri mutlu etmişti.



Sportando'dan Emiliano Carchia'ya göre, ekip İspanyol oyuncu ile herhangi bir anlaşmayı kesin olarak reddetti.



Barcelona'nın basketbol operasyonlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Joan Blade, "Pau Gasol ile HİÇBİR anlaşma olmadı ve HİÇBİR ZAMAN DA olmayacak" şeklinde konuştu.



Gasol 2019-20 sezonunda tek bir maçta bile forma giymemişti ve Avrupa takımları kendisini aramaya devam edene kadar NBA'e dönmeye odaklanmıştı. Pazartesi günü 40 yaşına giren Gasol, yakın gelecekte muhtemel bir yedek oyuncu olarak bir takımla bağlantı kurmazsa, NBA'de kariyerinin sona erdiğini yakında görebilir.



