Barcelona Kulübü, diktatör Francisco Franco'ya 1971 ve 1974 yıllarında verilen onur madalyalarını geri alma kararı aldı.Barcelona Kulübü Sözcüsü Josep Vives, basına yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı diktatör Franco'nun onur madalyaların geri alınması kararının gelecek genel kurulda kulüp üyeleri tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.Vives, "Yönetim kurulu, diktatör Franco'nun madalyalarının geri alınmasıyla ilgili adım atılmasında çok açık davrandı." dedi.Ayrıca Vives, Barcelona Kulübü tarafından diktatör Franco'ya verilen madalyaların geri alınması konusunun ilk olarak 2003 yılında gündeme geldiğini ancak "bu konuyla ilgili belgesel kanıt bulunmamasından dolayı o dönemde karar alınmadığını" belirtti. Vives, kulüp üyelerinin talepleri sonrasında yönetim kurulunun geçmiş kararlarının incelendiği ve "gerekçesi belli olmasa da kulübün bir madalya yaratıp diktatör Franco'ya verdiğinin fiilen tespit edildiğini" ifade etti.Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlere destek verdiği bilinen Barcelona Kulübünün diktatör Franco'ya verilen madalyaların geri alınması kararını, Madrid'de yarın başlayacak ve bağımsızlık yanlısı yasa dışı referandumdan dolayı "devlete karşı ayaklanma" ile suçlanan 12 Katalan siyasetçinin yargılanmasıyla ilgili davadan bir gün önce alması dikkati çekti.