Barcelona'nın zor kararı: Cancelo!

Barcelona, yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Cancelo'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.



FELIX VE CANCELO



Sport'ta yer alan habere göre, Katalan ekibinin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Felix ve Joao Cancelo'yu takımda tutmak istediği aktarıldı.



Barcelona'nın, Joao Felix için Atletico Madrid'le yeniden bir kiralık anlaşma üzerinde girişimlere başladığı kaydedildi.



Katalan ekibinin, Cancelo konusunda ise işinin Felix'teki kadar kolay olmayacağı vurgulandı.



BARCELONA'NIN ZORLU KARARI



Manchester City'nin, Cancelo'nun bonservisi için 30 milyon euro'dan fazla bir beklentisinin olduğu ifade edildi. Bu rakamın, Barcelona ekonomisi için yüksek bir bonservis olduğu belirtildi. İspanyol ekibini, bu nedenle Cancelo konusunda zorlu bir kararın beklediği aktarıldı.



BARCELONA'DA NE YAPTI?



Barcelona forması altında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Joao Cancelo, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.





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