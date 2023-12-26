Barcelona'nın zor kararı: Cancelo!

Barcelona, takımda kiralık olarak forma giyen Joao Cancelo'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında yer alan haberde, Manchester City'nin Portekizli futbolcu için bonservis talebinin 30 milyon euro'dan fazla olduğu ve bu durumun Barcelona'nın işini zorlaştıracağı aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'nın zor kararı: Cancelo!
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26 Aralık 2023 15:02
Barcelona, yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Cancelo'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

FELIX VE CANCELO

Sport'ta yer alan habere göre, Katalan ekibinin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Felix ve Joao Cancelo'yu takımda tutmak istediği aktarıldı.

Barcelona'nın, Joao Felix için Atletico Madrid'le yeniden bir kiralık anlaşma üzerinde girişimlere başladığı kaydedildi.

Katalan ekibinin, Cancelo konusunda ise işinin Felix'teki kadar kolay olmayacağı vurgulandı.

BARCELONA'NIN ZORLU KARARI

Manchester City'nin, Cancelo'nun bonservisi için 30 milyon euro'dan fazla bir beklentisinin olduğu ifade edildi. Bu rakamın, Barcelona ekonomisi için yüksek bir bonservis olduğu belirtildi. İspanyol ekibini, bu nedenle Cancelo konusunda zorlu bir kararın beklediği aktarıldı.

BARCELONA'DA NE YAPTI?

Barcelona forması altında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Joao Cancelo, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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