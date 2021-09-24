Barcelona'nın yüzü yine gülemedi

İspanya Ligi'nde Barcelona, Cadiz ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'nın yüzü yine gülemedi
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24 Eylül 2021 00:56
La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Cadiz'e konuk oldu.

Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan maç 0-0'lık sonuçla bitti ve Barcelona adına bir maç daha hayal kırıklığı ile sona erdi.

Ligde puanını 9'a yükselten ve lider Real Madrid ile arasındaki puan farkının 7'ye çıkmasını önleyemeyen Barcelona, maç boyunca yakaladığı istatistiklerle de taraftarını mutlu edemedi. Maç sonunda yüzde 68'lik topla oynama oranı yakalansa da Barcelona, rakip kaleye maç boyunca 5 şut atabildi ve 2'si kaleyi bulabildi.

Öte yandan maçın 65. dakikasında Frenkie De Jong kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve cezalı duruma düştü. Ayrıca teknik direktör Ronaldo Koeman da maçın sonunda kırmızı kart gördü. Koltuğu sallantıda olan Hollandalı teknik adamın cezası onanırsa 2 maçta sahaya çıkamaycak.

Türk asıllı Avusturyalı 18 yaşındaki oyuncu Yusuf Demir, maça ilk 11'de başlarken ikinci yarıda yerini Sergi Roberto'ya bıraktı.

Puanını 9'a yükselten ve galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Barcelona 26 Eylül Pazar günü Levante'yi konuk edecek. Puanını 6 yapan Cadiz ise aynı gün Rayo Vallecano'ya konuk olacak.


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