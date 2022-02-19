Barcelona'nın sol bek hedefi Angelino!

İspanya La Liga devi Barcelona, gelecek sezona güçlü bir şekilde girmek için çalışmalarını hızlandırdı.



İspanyol basının haberine göre; Katalan ekibi, Leipzig'de forma giyen sol bek oyuncusu Angelino'yu listeye aldı.



Leipzig'in transfer için Barcelona'dan 30 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.



Sezon başında Manchester City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olan oyuncunun da Barcelona'ya sıcak baktığı ifade edildi.



Haberde Angelino'nun Jordi Alba'yla forma rekabetine girmek için hazır olduğunu belirttiği yazıldı.



Bu sezon Leipzig formasıyla 28 resmi maça çıkan 25 yaşındaki İspanyol sol bek, 1 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.





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