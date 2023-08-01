Barcelona'nın Joao Felix aşkı alevlendi

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin Paris Saint-Germain ile anlaşması üzerine alternatif arayışlarına başladı.



İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Dembele'nin olası ayrılığı karşısında kanat transferi için maaş bütçesini sarsmayacak bir isimle anlaşma isteyen Barcelona, daha önce de gündeme gelen Atletio Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i gündemine aldı.



KİRALIK TRANSFER



Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Barcelona'nın bu transfer için aceleci olmayacağı ve "gereğinden fazla" ödeme yapmak istemediği belirtildi. Ayrıca Atletico Madrid'in Joao Felix'in 16 milyon euroluk maaşından kurtulmak istediği ancak Barcelona'nın maaşın tamamını ödemeyi aklından bile geçirmediği haberde yer aldı.



"BARCELONA BENİM HAYALİM"



Daha önce de adı Barcelona ile anılan Joao Felix, "Barcelona da oynamak benim için bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.



