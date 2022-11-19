Barcelona'nın hedefi Bernardo Silva!

Barcelona, Manchester City forması giyen Bernardo Silva'yı transfer etmek istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'nın hedefi Bernardo Silva!
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19 Kasım 2022 16:52
Manchester City forması giyen Bernardo Silva'nın takımdan ayrılabileceği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Bernardo Silva'nın Katalan devine haber yollayarak İspanya'ya transfer olmak istediğini söylediği belirtildi.

Barcelona'nın da transferde istekli olduğu belirtilirken, Manchester City'nin Portekizli yıldızı bırakmak istemediği aktarıldı.

Öte yandan İngiliz devinin oyuncuyu takımda tutmak adına iyileştirilmiş yeni bir sözleşme teklifinde bulunacağı kaydedildi. Bernardo Silva'nın sözleşmeyi kabul etmesi halinde Barcelona için bu transferin imkansız hale geleceği vurgulandı.

Barcelona geçtiğimiz sezon da oyuncuyu transfer etmek için City'nin kapısını çalmıştı ancak, İngiliz devinin 80 milyon Euro talep etmesi üzerine transferden vazgeçilmişti.

28 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Silva, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 2 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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