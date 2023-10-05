Barcelona'nın gözü Chelsea'nin yıldızında

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, sürpriz bir ismi gündemine aldı.



İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, bonservisi Chelsea'de bulunan Andrey Santos ile ilgileniyor.



Haberde, Barcelona'nın Santos'u "yeni Sergio Busquets" olarak gördüğü ve sportif direktör Deco'nun Andrey Santos'un menajeri Giuliano Bertolucci ile olan güçlü ilişkilerini bu transferde kullanmak istediği kaydedildi.



Bu sezon kiralık olarak Nottingham Forest'ta forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, henüz bir lig maçına çıkamadı.



