Barcelona'nın genç yıldızı Betis'e gidiyor

La Liga ekiplerinden Real Betis, Barcelona'da forma giyen Abde Ezzalzouli'yi kadrosuna katmak için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barcelona'nın genç yıldızı Betis'e gidiyor
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01 Eylül 2023 16:53
Avrupa'da transfer döneminin son gününe girilirken La Liga ekiplerinden Real Betis, çarpıcı bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Real Betis, Barcelona'da forma giyen 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli'yi kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Betis, Abde'nin bonservisinin yüzde 50'si için Barcelona'ya 10 milyon euro ödeyecek ve oyuncunun başka bir kulübe transferi durumunda elde edilecek bonservis bedelinin yarısı Barcelona'ya gidecek.

Abde Ezzalzouli, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol 2 asist kaydetti.

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