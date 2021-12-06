Barcelona'nın Dembele'ye son teklifi: 11 milyon euro

Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kanat oyuncusu Ousmane Dembele için son teklifini yapmaya hazırlanıyor.



Katalan gazeteci Gerard Romero, İspanyol devinin, 24 yaşındaki Fransız oyuncuya yıllık bonuslar hariç 11 milyon euroluk son teklifini ileteceğini belirtti.



Dembele'nin, bu teklifi kabul etmesi halinde vergiler çıkarıldığında oyuncunun yıllık net kazancının 7,5 milyon euro olacağı ifade edildi.



Daha önce Newcastle'ın, Dembele'ye yıllık 15 milyon euro maaş ve 15 milyon euro da imza parası teklif ettiği ancak oyuncunun İngiliz kulübüne gitmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.



Bu sezon sakatlığı sebebiyle sadece 4 maça çıkabilen Fransız oyuncu, gol veya asist katkısı yapamadı.





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