Barcelona'nın Dembele'ye son teklifi: 11 milyon euro

La Liga devi Barcelona'nın, henüz yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele'ye yıllık 11 milyon euro teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'nın Dembele'ye son teklifi: 11 milyon euro
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06 Aralık 2021 16:46
Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kanat oyuncusu Ousmane Dembele için son teklifini yapmaya hazırlanıyor.

Katalan gazeteci Gerard Romero, İspanyol devinin, 24 yaşındaki Fransız oyuncuya yıllık bonuslar hariç 11 milyon euroluk son teklifini ileteceğini belirtti.

Dembele'nin, bu teklifi kabul etmesi halinde vergiler çıkarıldığında oyuncunun yıllık net kazancının 7,5 milyon euro olacağı ifade edildi.

Daha önce Newcastle'ın, Dembele'ye yıllık 15 milyon euro maaş ve 15 milyon euro da imza parası teklif ettiği ancak oyuncunun İngiliz kulübüne gitmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.

Bu sezon sakatlığı sebebiyle sadece 4 maça çıkabilen Fransız oyuncu, gol veya asist katkısı yapamadı.


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