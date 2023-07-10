Barcelona, Neymar'ı reddetti!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



Mundo Deportivo'nun haberine göre; Menajerler, PSG'nin yıldız forvet oyuncusu Neymar'ın Barcelona ile sözleşme imzalamasını teklif etti. Ancak Katalan kulübünün iki nedenden dolayı bu transferi reddettiği iddia edildi.



Birinci neden olarak kulübün mevcut ekonomik durumu göz önüne alındığında Barcelona'nın bu transferi gerçekleştirme ihtimalinin imkansız olduğu belirtildi.



İkinci nedenin ise Neymar'ın oyuncuların dikkatini dağıtacağı ve soyunma odasında sorun yaratacağı şüphesinden dolayı Katalan ekibi antrenörlerinin bu transferi istemediği ifade edildi.



YENİ YILDIZ VITOR ROQUE



Haberde ayrıca, Neymar'ın vatandaşı olan Vitor Roque'nin büyük bir potansiyel olacağı ve Barcelona yetkililerinin bu isme güvendiği aktarıldı.



