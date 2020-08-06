Barcelona - Napoli maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Cüneyt Çakır, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında düdük çalacak

Haber; AA
Barcelona - Napoli maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2020 15:04
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 8 Ağustos Cumartesi günü seyircisiz oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona şehrindeki Nou Camp Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan Video Yardımcı Hakem (VAR), Ali Palabıyık ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için