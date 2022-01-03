Barcelona, Morata'da mutlu sona ulaştı!

Barcelona'nın santrfor oyuncusu Alvaro Morata'nın transferini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Morata'da mutlu sona ulaştı!
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03 Ocak 2022 17:21
İspanya La Liga devi Barcelona, ara transfer döneminde takviyelerini sürdürmek için çalışıyor.

Katalan ekibinin daha önce Juventus'un santrfor oyuncusu Alvaro Morata'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.

AS'ın haberine göre; Barcelona, Morata'nın transferini büyük ölçüde bitirdi ve imza için sadece ufak prosedürler kaldı.

Haberde Barcelona'nın kiralık oynadığı Juventus ile gelecek 6 ay için el sıkıştığı ve İspanyol futbolcunun bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid'le de satın alma opsiyonluk kiralık olarak anlaşma sağladığı yazıldı.

29 yaşındaki golcünün 18 aylık bir kiralama kontratıyla takıma katılacağı ifade edildi ve Barcelona'nın transferi bu hafta içerisinde açıklamasının beklendiği aktarıldı. 

Xavi'nin dünyanın en iyi hücumcularından biri olarak gördüğü belirtilen Morata, bu sezon 23 resmi maça çıktı ve 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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