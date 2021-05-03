Barcelona, Mestalla'da geri döndü!

İspanya La Liga'da 34. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Valencia'yı 3-2 mağlup etti ve liderin 2 puan gerisinde 74 puanla 3. sırada yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Mestalla'da geri döndü!
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02 Mayıs 2021 23:54
İspanya La Liga'da 34. hafta karşılaşmasında Valencia, Barcelona'yı konuk etti.

Mestalla Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barcelona'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 57. ve 69. dakikalarda Messi ile 63. dakikada Griezmann attı. Valencia'nın gollerini ise 50. dakikada Gabriel Paulista ve 83. dakikada Soler kaydetti.

Lionel Messi, 2018/19'dan bu yana La Liga'da penaltıdan (12) daha fazla frikik golü (14) attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, liderin 2 puan gerisinde 74 puanla 3. sırada yer aldı. Son 5 maçını kazanamayan Valencia ise 36 puanla 14. sırada yer buldu. Barcelona, La Liga'da önümüzdeki hafta Atletico Madrid ile kader maçına çıkacak.

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