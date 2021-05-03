Barcelona, Mestalla'da geri döndü!

🔸917 Maç

🔸740 Gol

🔸310 Asist



AKIL ALIR GİBİ DEĞİL! pic.twitter.com/FoY6jEx9m3



— Sporx (@sporx) May 2, 2021

İspanya La Liga'da 34. hafta karşılaşmasında Valencia, Barcelona'yı konuk etti.Mestalla Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barcelona'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 57. ve 69. dakikalarda Messi ile 63. dakikada Griezmann attı. Valencia'nın gollerini ise 50. dakikada Gabriel Paulista ve 83. dakikada Soler kaydetti.Bu sonucun ardından Barcelona, liderin 2 puan gerisinde 74 puanla 3. sırada yer aldı. Son 5 maçını kazanamayan Valencia ise 36 puanla 14. sırada yer buldu. Barcelona, La Liga'da önümüzdeki hafta Atletico Madrid ile kader maçına çıkacak.