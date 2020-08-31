Barcelona, Messi için ilk "olumlu" adımı atıyor!

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'ye yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Barcelona, Messi için ilk 'olumlu' adımı atıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2020 20:22
Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

ESPM'in haberine göre; Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak için babasıyla görüşecek.

Bartomeu'nun yeni kontrat teklifinde Messi'nin kazanacağı para 100 milyon euro'yu bulacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa Arjantinli yıldız, sözleşmesi bitene kadar kadro dışı bırakılacak.

Öte yandan Barcelona, idmana katılmadığı günler için Messi'ye para ödemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için