Barcelona Matthijs de Ligt'in peşinde!

Yeniden eski günlerine dönmek isteyen Barcelona, savunma hattını güçlendirmek için transfere yöneldi.



İspanyol basınının haberine göre; Katalan devi, Juventus'ta forma giyen Matthijs de Ligt için devreye girdi.



Barcelona'nın, Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho'yu satarak bu transfer için kaynak yaratmak isteyeceği belirtildi.



Hollandalı stoperin menajeri Mino Raiola da Matthijs de Ligt'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



NRC'ye konuşan Raiola, "Matthijs bir sonraki adımı için hazır ve o da benim gibi düşünüyor" ifadelerini kullandı.



Matthijs de Ligt, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol attı.





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