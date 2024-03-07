Barcelona, Martinez'i satabilir!

Barcelona, maaş dengesine uymak adına Inigo Martinez'i yaz transfer döneminde satış listesine koyabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Martinez'i satabilir!
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07 Mart 2024 22:10
Barcelona'da son yıllarda kulübün bir numaralı gündem maddesi olan mali sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

İspanyol medyasında yer alan habere göre, Katalan ekibinin, maaş dengesine uymak adına Inigo Martinez'i yaz transfer döneminde satış listesine koymaya hazır olduğu ifade edildi.

Barcelona, 32 yaşındaki futbolcuyu geçen yaz Athletic Bilbao'dan bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı.

Katalan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Inigo Martinez, Barcelona'da bu sezon 16 maçta süre buldu.

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