Barcelona maçı sırasında evi soyuldu!

Barcelona'nın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, takımıyla Vallodolid maçına çıktığı sırada evi soyuldu.
Vallodolid maçına ilk 11'de çıkan Boateng, eve dönünce büyük bir şok yaşadı. Ganalı futbolcunun 400 bin euroya yakın para ve mücevherinin çalındığı belirtildi.
İspanyol polisi hemen olayla ilgili soruşturma başlattı ve hırsızları aramaya başladı.
BARCA'NIN BAŞINA İLK KEZ GELMİYOR
Öte yandan Barcelona'da ilk kez bir futbolcunun evi maç sırasında soyulmadı. Geçtiğimiz aylarda da Jordi Alba'nın evi, Inter maçı sırasında hırsızlar tarafından soyulmuştu.
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Vallodolid maçına ilk 11'de çıkan Boateng, eve dönünce büyük bir şok yaşadı. Ganalı futbolcunun 400 bin euroya yakın para ve mücevherinin çalındığı belirtildi.
İspanyol polisi hemen olayla ilgili soruşturma başlattı ve hırsızları aramaya başladı.
BARCA'NIN BAŞINA İLK KEZ GELMİYOR
Öte yandan Barcelona'da ilk kez bir futbolcunun evi maç sırasında soyulmadı. Geçtiğimiz aylarda da Jordi Alba'nın evi, Inter maçı sırasında hırsızlar tarafından soyulmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın