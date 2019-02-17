Barcelona maçı sırasında evi soyuldu!

'nın devre arasında kadrosuna kattığı, takımıyla Vallodolid maçına çıktığı sırada evi soyuldu.Vallodolid maçına ilk 11'de çıkan Boateng, eve dönünce büyük bir şok yaşadı. Ganalı futbolcununyakın para ve mücevherinin çalındığı belirtildi.İspanyol polisi hemen olayla ilgili soruşturma başlattı ve hırsızları aramaya başladı.Öte yandan Barcelona'da ilk kez bir futbolcunun evi maç sırasında soyulmadı. Geçtiğimiz aylarda da Jordi Alba'nın evi, Inter maçı sırasında hırsızlar tarafından soyulmuştu.