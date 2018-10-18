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Barcelona Luis Suarez'in yerine Firmino'yu istiyor

Barcelona, 32 yaşına girecek olan Luis Suarez'in yerine Roberto Firmino'yu transfer etmeyi planlıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona Luis Suarez'in yerine Firmino'yu istiyor
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18 Ekim 2018 16:06
Ernesto Valverde önderliğinde yeniden yapılanma içerisindeki Barcelona, Luis Suarez'den sonrasının hesaplarını da yapmaya başladı.

Barcelona, Ocak ayında 32 yaşına girecek olan golcü oyuncu Luis Suarez'in yerine aradığı ilk ismi belirledi. Katalan devi, Suarez'in yerine Liverpool forması giyen Roberto Firmino'yu düşünüyor.

İspanyol basınında da yer alan haberlerde Barcelona'nın yaz transfer sezonunda Firmino için Liverpool'un kapısını çalacağı belirtildi. Geçen sezonun ortasında 130 milyon euroya Liverpool'dan Coutinho'yu kadrosuna katan Barcelona'nın Firmino için en az 140 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.

27 yaşındaki Firmino bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 11 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



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