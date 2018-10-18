önderliğinde yeniden yapılanma içerisindeki'den sonrasının hesaplarını da yapmaya başladı.Barcelona, Ocak ayında 32 yaşına girecek olan golcü oyuncu Luis Suarez'in yerine aradığı ilk ismi belirledi. Katalan devi, Suarez'in yerine Liverpool forması giyen'yu düşünüyor.İspanyol basınında da yer alan haberlerde Barcelona'nın yaz transfer sezonunda Firmino için Liverpool'un kapısını çalacağı belirtildi. Geçen sezonun ortasındaLiverpool'dan Coutinho'yu kadrosuna katan Barcelona'nın Firmino için en azir teklif yapması bekleniyor.27 yaşındaki Firmino bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 11 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.