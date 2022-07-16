Barcelona, Lewandowski'yi açıkladı!

Barcelona, uzun süredir gündemde olan Robert Lewandowski transferi için açıklama yaptı.



İspanyol devinden yapılan duyuruda, Polonyalı golcü için anlaşma sağlandığı aktarıldı. Lewandowski'nin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



Barcelona, 33 yaşındaki futbolcu için Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli yıldız ise Barcelona'da 3 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.



Tecrübeli santrfor, ülkesinde Znicz Pruszkow ve Lech Poznan'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2010'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Dortmund'da skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Lewandowski, 2014'te sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.



Lewandowski başarılarla dolu Bayern Münih kariyerinde 8 Almanya Ligi (Bundesliga), 5 Almanya Süper Kupa, 3 Almanya Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.



Bayern Münih formasıyla 375 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 344 gol attı ve 72 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ