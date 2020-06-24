Barcelona, Lautaro Martinez için Inter'in 111 milyon euro'dan aşağı inmemesi üzerine rotasını Edinson Cavani'ye kırdı.



Katalonya merkezli Sport'un haberine göre; Barcelona, PSG'den ayrılması kesinleşen Edinson Cavani için temaslara başladı. Daha önce Atletico Madrid ile görüşen 33 yaşındaki yıldız, Barça'nın teklifi üzerine durumu değerlendirmeye başladı.



Cavani'nin elde olmayan bir forvet türü oluşu, kalitesi, tecrübesi ve finansal açıdan düşük maliyeti nedeniyle Barcelona için bu transferin cazip tarafları olduğu bilgisi verildi.



"TEKLİFLERİ DİNLİYOR, DÜŞÜNÜYORUZ"



Transfer iddiaları üzerine İspanya Haber Ajansı EFE'ye konuşan Cavani'nin ağabeyi ve menajeri Walter Guglielmone, "Kulüp ismi vermek doğru değil ama birçok teklif var. Bu teklifleri dinliyor, seçeneklerimizi düşünüyoruz." dedi.



PSG TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ



2013 yazında 64.5 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den PSG'ye transfer olan Edinson Cavani, Fransız ekibinin formasıyla çıktığı 301 resmi maçta 200 gol attı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.



