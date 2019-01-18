THY EuroLeague'in 19. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv sahasında Barcelona Lassa'yı konuk etti. Mücadele sonunda Maccabi Tel Aviv, Barcelona Lassa'yı 99-83 mağlup etti.
Maccabi Tel Aviv bu sonuçla EuroLeague'deki 8. galibiyetini alırken Barcelona Lassa 8. yenilgisini aldı. Barcleona Lassa, EuroLeague'de 5 maç sonra yenildi.
EuroLeague'in bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv, PANA ile karşı karşıya gelecek. Barcelona Lassa ise bir sonraki maçında CSKA Moskova'yı konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Maccabi Tel Aviv bu sonuçla EuroLeague'deki 8. galibiyetini alırken Barcelona Lassa 8. yenilgisini aldı. Barcleona Lassa, EuroLeague'de 5 maç sonra yenildi.
EuroLeague'in bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv, PANA ile karşı karşıya gelecek. Barcelona Lassa ise bir sonraki maçında CSKA Moskova'yı konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın