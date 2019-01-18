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Barcelona Lassa'nın galibiyet serisi sona erdi

THY EuroLeague'in 19. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv, Barcelona Lassa'yı 99-83 mağlup etti.

Kaynak: AA
Barcelona Lassa'nın galibiyet serisi sona erdi
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18 Ocak 2019 00:09
THY EuroLeague'in 19. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv sahasında Barcelona Lassa'yı konuk etti. Mücadele sonunda Maccabi Tel Aviv, Barcelona Lassa'yı 99-83 mağlup etti.

Maccabi Tel Aviv bu sonuçla EuroLeague'deki 8. galibiyetini alırken Barcelona Lassa 8. yenilgisini aldı. Barcleona Lassa, EuroLeague'de 5 maç sonra yenildi.

EuroLeague'in bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv, PANA ile karşı karşıya gelecek. Barcelona Lassa ise bir sonraki maçında CSKA Moskova'yı konuk edecek.

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