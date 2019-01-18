THY EuroLeague'in 19. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv sahasında Barcelona Lassa'yı konuk etti. Mücadele sonunda Maccabi Tel Aviv, Barcelona Lassa'yı 99-83 mağlup etti.Maccabi Tel Aviv bu sonuçla EuroLeague'deki 8. galibiyetini alırken Barcelona Lassa 8. yenilgisini aldı. Barcleona Lassa, EuroLeague'de 5 maç sonra yenildi.EuroLeague'in bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv, PANA ile karşı karşıya gelecek. Barcelona Lassa ise bir sonraki maçında CSKA Moskova'yı konuk edecek.