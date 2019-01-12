Barcelona Lassa seriye devam etti

THY EuroLeague'in 18. haftasında Barcelona Lassa, İspanya'da Panathinaikos'u konuk etti. Barcelona Lassa baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Panathinaikos'u 79-68 mağlup etmeyi başardı.
Barcelona Lassa bu sonuçla EuroLeague'de 11. galibibyetine imza atarken, Panathinaikos 10. yenilgisini aldı.
Barcleona Lassa, üst üste 5. galibiyetini almayı başardı.
Bir sonraki hafta Barcelona Lassa deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. PANA ise sonraki maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.
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Barcelona Lassa bu sonuçla EuroLeague'de 11. galibibyetine imza atarken, Panathinaikos 10. yenilgisini aldı.
Barcleona Lassa, üst üste 5. galibiyetini almayı başardı.
Bir sonraki hafta Barcelona Lassa deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. PANA ise sonraki maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın