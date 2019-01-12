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Barcelona Lassa seriye devam etti

Barcelona Lassa, THY EuroLeague'in 18. haftasında Panathinaikos'u 79-68 mağlup ederek, üst üste 5. galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona Lassa seriye devam etti
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12 Ocak 2019 00:50
THY EuroLeague'in 18. haftasında Barcelona Lassa, İspanya'da Panathinaikos'u konuk etti. Barcelona Lassa baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Panathinaikos'u 79-68 mağlup etmeyi başardı.

Barcelona Lassa bu sonuçla EuroLeague'de 11. galibibyetine imza atarken, Panathinaikos 10. yenilgisini aldı.

Barcleona Lassa, üst üste 5. galibiyetini almayı başardı.

Bir sonraki hafta Barcelona Lassa deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. PANA ise sonraki maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.

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